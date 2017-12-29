〈北部〉吃草莓、泡好湯 苗栗護照享好康

2017-12-29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉、獅潭鄉、泰安鄉各有草莓特產與溫泉區，苗栗縣政府整合農產觀光資源，以「慢城體驗、溫泉輕旅、農業觀光」為主軸，於明年元月六日起連續三個週六在大湖酒莊推出藝文饗宴、貓裏特色市集、創意美食品嘗，並推出溫泉護照提供優惠好康。

苗縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議員黃月娥、楊恭林及大湖鄉長胡娘妹、獅潭鄉長謝春梅等人昨天在大湖酒莊為活動宣傳，眾人穿上浴衣、手捧草莓等農特產，邀請遊客造訪吃草莓、泡好湯。

苗縣府文化觀光局表示，活動將在明年一月六日、十三日、二十日三個週六在大湖酒莊舉行，現場將安排溫泉旅宿業者、在地農特產品及文創伴手禮業者擺攤，及藝文表演等，還有限量五百份的「溫泉護照」供民眾索取，護照包含相關泡湯優惠，先搶先贏。

徐耀昌指出，縣內草莓季已經來臨，而大湖、獅潭、泰安鄉草莓，香甜多汁、鮮豔欲滴，並實際到草莓園體驗採果趣。

大湖地區農會總幹事徐欽志說，去年草莓受病害嚴重，今年約有四成莓農改栽「香水」品種，生長情形良好， 目前為一期果，每斤約四百到四百五十元。

另，徐耀昌也表示，泰安鄉溫泉區屬鹼性碳酸泉，水質無色無臭，洗完後肌膚潤滑舒爽，相當適合冬天放鬆，加上泰安鄉好山好水，歡迎遊客造訪，體驗「美人湯」的魅力。