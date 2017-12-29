〈北部〉中油油庫明廢除 竹市打造軟體科技廊帶

2017-12-29

〔記者洪美秀／竹市報導〕啟用超過一甲子的新竹市公道五路中油油庫，明天將由行政院長賴清德宣布廢庫走入歷史。新竹市長林智堅說，這是新竹人很重要的事，市府準備結合旁邊台肥用地，打造廿八公頃軟體科技廊帶。

林智堅說，廢止中油油庫可以說是民進黨立法院黨團總召柯建銘「從政廿年的志業」，他上任市長後積極與柯爭取中油廢庫，經行政院長賴清德協助，終於達成市民的期盼 。

至於廢庫後的運用，林智堅說，新竹市的產業不缺人才、聚落，而是土地，市府將與新竹科學園區管理局合力打造公道五路廿八公頃軟體科技廊帶，包括近九公頃的中油土地，與十九公頃的台肥閒置廠區，朝向人工智慧AI、物聯網IoT等產業發展方向，打造具備生活機能與園區再升級的產業基地。

市府將透過「租稅減免、創業補助、共同開發」吸引具創新研發能力的團隊進駐，協助科學園區產業升級，延續產業動能。

市府表示，中油油庫民國四十三年啟用，原有十八座油槽，因周邊是住宅區及商業區，居民不安，要求遷移聲浪數十年不斷。中油從善如流同意朝廢庫方向努力，去年先停止三座燃料油槽，今年六月廢止六座柴油油槽，明天則將廢除剩餘的九座汽油油槽，達到全面停供。

市府表示，廢庫後，將要求中油進行全區及周邊土壤改良與土壤、水質檢測，確保達一定標準再進行土地活化再利用。未來轉型為科技廊帶後，市府也能獲得回饋一定比例的土地，打算規劃為公園及其他公共設施，改善周邊環境，嘉惠當地居民。

此外，市府打造四公里的新竹之森廊帶，其中文化局的文化綠廊景觀縫合工程已完工，昨天啟用，除有無障礙寬敞人行道，新設水景廣場也是戶外表演場地，未來會定期舉辦藝文活動。

市長林智堅說，將串聯東大飛行公園、新竹綠園道、隆恩圳，提供市民休憩歇腳的綠廊帶。