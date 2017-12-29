〈北部〉龜山A7合宜宅污水 水保局禁入滯洪池

2017-12-29

〔記者魏瑾筠、葉冠妤／綜合報導〕桃園市龜山區A7合宜住宅因未設置污水處理廠，生活污水被質疑是新北市新莊十八份坑溪、啞口坑溪的「污染源」，日前桃園市環保局表示，A7合宜宅生活污水會經住宅基地初步處理，進入滯洪池後才排放入溪，有環保局核發的許可證；不過，新北市環保局昨召集農委會水保局等單位會勘後，水保局指出，滯洪池不允許排入生活污水，要求建商另行處置。

新北、桃園環局與中央會勘

新北市環保局昨召集農委會水保局、內政部土地重劃工程處、桃園市環保局、水務局等單位，沿公滯十二滯洪池至十八份坑溪進行會勘，接著舉行閉門會議。

水保局人員在會議中指出，滯洪池的水一定要往十八份坑溪排放，但滯洪池的功能是收集雨水而非廢水，不允許A7合宜宅遠雄、名軒及麗寶基地共計二七八三戶的生活污水，進入公滯十二滯洪池再排入溪；另，皇翔基地計一八四○戶生活污水，則是經公滯十滯洪池排入啞口坑溪。

桃園環局：屬放流水非污水

新北市環保局重申，合宜宅排放的生活污水，本就應謹守雨、污水分流原則，由於A7合宜宅為內政部主辦，強烈要求內政部負起改善責任，將合宜宅污水改排放入桃園市轄內其他區域的排水路，還給新北市民乾淨的水源；桃園市環保局表示，A7合宜宅生活污水經內部自行處理，已屬於放流水而非污水，只要承受水體主管機關同意都可排放，環保局會持續加強稽查，至於排放爭議交由相關單位協調處理。