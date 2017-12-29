〈北部〉不給免費塑膠袋 元旦起新增6217店

2017-12-29

限塑對象新增7類 總列管逾7千店家

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕明年元旦起，買手搖飲料沒有附塑膠袋了！環保署「限塑」政策從元旦起擴大實施，除原有的連鎖便利商店、超級市場、量販店等七大管制對象，再擴增到藥粧店、飲料店、西點麵包店等七類，市府環保局表示，桃園市將新增六二一七家列管商店，總計十四大類、全市列管商店達七五五一家，這些店家都不能免費提供購物用塑膠袋。

環保局表示，環保署從二○○二年起實施限塑政策，連鎖便利商店、超級市場、量販店、百貨公司、速食店、公部門及學校、私立學校等七大類，不可免費提供購物用塑膠袋，袋子必須收費且厚度須達○．○六毫米，桃園市共有一三三四家列管商店。

資通類近2千家 勸導未改善將開罰

環保署今年八月十五日修正「購物用塑膠袋限制使用對象、實施方式及實施日期」公告，取消塑膠袋厚度限制，並新增七類管制對象，包括藥粧店、醫療器材行、資通訊設備零售業、文具行、洗衣店、飲料店、西點麵包店，桃園市將新增六二一七家列管商店，其中以資通類（家電攝影）最多計一九八三家，飲料店第二計一五九一家，藥局第三計一二九九家。

環保局說，元旦起，所有管制商店都不可免費提供購物用塑膠袋，須由消費者另行購買，如商家不配合，第一次將開立勸導單，第二次查獲仍未改善，將依據「廢棄物清理法」處以一千二百元至六千元罰款。