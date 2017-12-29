〈中部〉和美人中火抗議 要求降載減燃煤

2017-12-29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕彰化縣和美鎮長阮厚爵與立委王惠美、彰化民意代表昨日率領二千多位和美民眾到台中火力發電廠抗議，表達拒當二等公民、拒當人體清淨機，要求發電廠減少燃煤降載，增設空品監測站，不但要求給承諾，而且要實際做到，否則三個月後不但會再到電廠抗議，也要包圍行政院及總統府。

台電︰已編1500億擬改善計畫

台電台中發電廠廠長薛人豪表示，空氣品質監測站已於國立和美實驗學校屋頂設置，並已編列一千五百億元預算，擬定長、中、短期針對火力發電廠設施進行的改善計畫，例如一些燃煤設施改為天然氣設施，會遵守中央及地方的規定。

二千多位彰化和美鎮民昨天分坐五十多部遊覽車在鎮長阮厚爵及立委王惠美率領下，到台中火力發電廠抗議，眾人拉白條喊口號，要求台中火力發電廠解決因發電造成的空污問題。

阮厚爵表示。從中火今年一至六月的半年檢測報告得知，總懸浮微粒排放量高達九三三公噸，等同於二○一○年時期的排放量，因為台中火力全開，造成和美天空灰濛濛的，時常看不到藍天，也影響農作物成長。

阮厚爵表示，根據台中市政府的資料顯示，中火與中龍兩大空氣污染源佔了整體排放量達八成以上。

阮厚爵表示，和美人要求中火減少廿％燃煤量，改用天然氣發電機組，增設和美地區空氣品質監測站，並提供即時監測資訊等。

立委王惠美表示，和美人一年平均得肺癌、肺腺炎的有八百五十人至九百六十人，這些人很多都沒有抽菸，中火火力全開，南電北供，卻要中部人付出健康代價，要求台電降載，並且對中部人進行健康檢查，早發現早治療。

阮厚爵並遞交陳情書，由台電台中發電廠廠長薛人豪及中龍鋼鐵派代表接下陳情書。