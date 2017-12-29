〈中部〉猴群入侵武陵農場 偷吃鬱金香球莖

2017-12-29

農場︰初估6成受損已補植

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場最近在園區入口處的花園栽植大片鬱金香，不料，球莖才剛埋下去，就有遊客目擊大群台灣獼猴挖取鬱金香的球莖大吃特吃； 武陵農場表示，首次發現猴子偷吃鬱金香球莖，但猴子為雜食，平常除了水果外，園區種植的葉牡丹等觀賞植物花卉，也都曾慘遭猴手荼毒，目前已進行補植，基於保育野生動物，呼籲民眾入園切勿餵食或驅趕猴子。

武陵農場每年於園區入口處花園種植鬱金香，今年花費七萬元從國外進口九千六百多株鬱金香球莖，十一月起陸續種植在園區內，準備迎接農曆新年花開，不料，本月廿四日有遊客到武陵農場遊玩，卻目睹大批台灣獼猴跑進入口花園區挖食鬱金香球莖，吃得不亦樂乎，嘖嘖稱奇。

武陵農場人員表示，台灣獼猴主要於清晨及黃昏出沒在園區的露營區、果樹區及茶莊等地，什麼都吃，除了採摘水果，園區內種植的花卉也吃，還曾闖入露營區的帳篷內翻遊客包包找食物，也曾發生猴子溜進展售區偷水果、茶葉蛋，跟小偷一樣，甚至在水果產期後，發現猴子的排泄物中有粗纖維，疑似吃草充飢，但第一次聽說猴子挖鬱金香球莖來吃。

武陵農場副場長李梨瑜表示，鬱金香球莖有如百合的球莖，在歐洲大饑荒時期，也有災民挖來食用，台灣民眾也會炒食百合球莖，初步統計園區鬱金香球莖遭猴群挖食破壞約六成，目前已進行補植，將球莖深埋一點，後續將觀察情況，若再被破壞，不排除改種其他花草。