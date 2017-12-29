〈中部〉白牌車搶生意 小黃府會園道抗議

2017-12-29

交通局︰已要求中央授權地方開罰單

〔記者張菁雅／台中報導〕中台灣計程車業反Uber白牌車大聯盟廿八日號召數百輛計程車，聚集府會園道，高喊「小黃大團結，白牌車滾出台灣」，控訴白牌車違法營業、削價競爭，嚴重影響他們生計。市府交通局長王義川表示，市府取締卅件白牌車，送到監理單位開罰，卻全被退回，他已要求交通部授權市府開罰單，這卅件他一定要罰。

車隊業者︰違法競爭 運將收入減逾四成

中台灣計程車業反Uber白牌車大聯盟召集人、中華大車隊董事長楊詠悳表示，白牌車無營業駕照、無營業登記證，違反客運業及運輸業法，政府卻放任不管，白牌車違法營業，不僅對乘客沒有保障，也衝擊合法的計程車業者，如果政府無法保障合法、取締非法，他們要求交通部長、監理所長都要下台。

大都會衛星台中區主任吳曉杰也說，台中市來說，起跳價八十五元，白牌車卻只收五十元，違法營業又削價競爭，以致計程車司機收入少了四成以上。

交通局長王義川表示，現在用Line叫車的情況很普遍，交通部曾找六都協調如何處理，決定由地方政府蒐證舉發，交通部公路總局決定裁罰與否；然而，交通局今年十、十一月針對白牌車違規營業共開出卅張罰單，受限於公路總局對檢證認定標準不同，罰單全數被各地監理所退回；另外，台北市政府與當地計程車公會或工會也檢舉七百多件，最後僅裁罰十一件。

他指出，白牌車違法經營計程車的事證相當明確，中央依然不作為，還設下層層障礙，例如要求舉證叫車紀錄、收據、司機資料、車上及車後影像等許多項目，這對檢舉人來說相當困難，也涉及人身安全。他認為，公路總局應規定可執行的舉發作業程序，否則各監理所退回罰單，將影響地方政府打擊非法計程車的士氣。

30張罰單遭退 市府保證一定會罰

王義川也說，公路總局前天開會，他在會中建議，將取締白牌車的權責下放給市府，市府負責舉發及裁罰等作業，預計一個月內，公路總局將可授權市府裁罰。他強調，上述卅張罰單都有叫車的人與白牌車業者Line對話的截圖，可證明違法營業，一定要開罰，市府將依違反公路法及運輸業管理規則等法令，一張罰單裁罰十萬元，再被查獲違法營業，就會吊銷駕照及車輛行照、牌照。至於目前Uber合法與否等問題，也期待交通部加以認定。

Uber︰與合法業者合作 白牌與該公司無關

Uber公司則表示，今年四月中旬重新啟動Uber App，以資訊科技業者身分與合法在地交通業者合作，所有車輛均為依法登記的營業用車，且司機均有職業駕駛執照；至於非法Line白牌車群組非由Uber公司經營，與該公司無關。