〈中部〉（南投）草屯慈恩堂登記 排隊搶吉位

2017-12-29

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕草屯鎮公所廿七日起受理民眾登記第三棟納骨堂櫃位，因搶吉位的人眾多，有民眾請人代排隊一夜一千五百元，代申請戶籍謄本等資料三千元，還有業務全包近萬元，還有風水地理師被請到現場挑吉位的謝禮紅包，塔位登記為公所賺錢，也帶動另類經濟。

草屯鎮公所興建的第三棟納骨堂「慈恩堂」，因符合風水地理師所說的「後有靠，前有筆架、案桌…」等好風水條件，廿七日上午八時開始受理登記，但有請風水地理師挑過櫃位的人，在廿五日就請人到場等候，廿六日下午四時開始排隊即佔先機搶到前幾號。

廿七日受理登記一個上午，就有二二九人登記，登記購買的納骨櫃位達六百多個，前日下午到昨日人數雖減緩，但一直有人來登記。

為了搶得祖先宜居又旺子孫的位置，無法漏夜排隊的或志在必得的民眾，索性花錢請人代排隊，排隊十多小時代價一千五百元，另有承攬代辦申請業務，有民眾透露，代赴戶政所申請戶籍謄本及除戶證明等需要提供申請塔位的相關資料，一個人份申請代辦費是三千元。

此外，也有風水地理師陪著其客戶一起排隊，並拿號碼牌，再一起進入納骨堂內，確認客戶登記的櫃位是否正確，或是最理想的櫃位先被選走，馬上再看第二或第三順位的櫃位，該部分沒有公開價碼，但客戶都不會失禮。