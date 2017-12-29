〈中部〉（南投）埔里眉溪堤防整建 生態公園將完工

2017-12-29

復育瀕臨絕種植物水社柳

〔記者佟振國／埔里報導〕堤防景觀大改造！南投縣埔里鎮眉溪沿岸堤防由水利署第三河川局陸續改善完成，今年並在向善、守城、牛眠堤防進行景觀美化工程，尤其向善堤防後方營造生態親水公園，除可騎自行車、散步，還進行瀕臨絕種植物水社柳復育，提供鄉親優質親水空間又兼顧生態保育。

埔里鎮眉溪兩岸堤防施設多年，歷經多次颱風豪雨，由牛眠里守城橋以下至向善里向善橋，有多處堤防受損，立委馬文君爭取水利署第三河川局斥資二億多元，逐年進行重建或增建，今年已大致完成守城、牛眠、向善等三座主要堤防工程，大幅提升沿岸防災、減災功能。

由於國道六號沿眉溪溪床興築，水岸景觀也是觀光客進入埔里的第一印象，三河局特別加強堤防景觀營造，守城、牛眠堤防以牛、花卉、紹興酒等意象打造，向善堤防後方的空間廣闊，更規劃為生態親水公園，近期就能完工啟用。

三河局長楊人傑昨與立委馬文君與地方鄉親會勘並舉行設施說明會，向善堤防後方就是大片茭白筍田，利用眉溪溪水灌溉的回歸水，營造大、小兩座生態池，並進行瀕臨絕種植物水社柳的復育，防汛道路及堤防步道則可供民眾騎自行車與散步休閒。

還有一座趣味光景製造機，鏤空的蝴蝶造型滾輪，民眾可以隨著太陽照射的角度轉動，就能將蝴蝶的光影照在步道上，也是鎮內堤防首見的設施。