〈中部〉（彰化）東彰道路南段 交部核定補助6.8億

2017-12-29

全長6.95公里 最快三年後完工

〔記者陳冠備／田中報導〕彰化縣東半部缺乏南北向快速路網，雖有高鐵站進駐田中，卻未能發揮最大效益，為此縣府積極建設東彰道路，並分為北、中、南段三段工程推動，其中中段道路工程已完工，南段最近也獲得交通部核定補助六點八四億元經費，縣府昨天在高鐵站舉行記者會，縣長魏明谷公布這個好消息，期盼新路網可帶動巨大的觀光與交通效益。

中段明年一月通車 北段正做環評

「東彰道路」全長約二十八公里，分北、中、南三段建設，從高鐵站出發至林厝交流道的中段已率先完工，預計明年一月通車，北段預計從林厝交流道至台七十四甲中彰快速道路，目前仍在做環評，南段從高鐵站至二水鄉彰雲大橋，全長六點九五公里，預計最快三年後完工。

魏明谷指出，彰化縣是人口百萬大縣，不過縣內只有一條南北貫通的國道一號，其中南彰化人口多半集中東部沿八卦山脈而居，高鐵站設站也偏東彰，但縱向路網中斷，南北居民根本無意徒增交通時間來搭乘，因此極需另闢路網，建設「東彰道路」串連南北縱向交通。

魏明谷發出豪語說，東彰道路南段從高鐵站一路延伸到彰雲大橋，這是第一階段工程，未來將再爭取連接至國道三號林內交流道，以後雲林斗六、南投縣的居民使用這條路到彰化搭高鐵更便利，而國內南北民眾要到南投玩，選擇在彰化高鐵下車，直達南投也更快速。

縣府工務處長林漢斌表示，彰化縣政府積極推動三橫三縱與交通部建設計劃相符，東彰道路南段可以解決南彰化員集路長期交通壅塞問題，達到疏通交通瓶頸之效，目前已辦理工程設計及用地徵收作業，預計後年動工，工期預計兩年半。