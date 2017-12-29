〈中部〉（嘉縣）脊傷志工設愛心冰箱 市場攤商響應

2017-12-29

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣民張永哲四年前到天主教中華聖母基金會擔任司機接送老殘後，有感於社會上有不少三餐不繼者，他心裡醞釀響應「愛心冰箱」計畫，這個月十七日起在民雄鄉頭橋自家倉庫騎樓擺設冰櫃與冰箱，獲江厝店黃昏市場攤商迴響，紛紛送來蔬菜、水果，供有需要的鄉親免費取用，他觀察試辦發揮效益，預計三十一日正式啟用。

張永哲曾任嘉義酒廠員工、中華郵政公司郵差，某次意外致脊髓受傷開刀後，不能再搬重物，民國一○二年六月到中華聖母基金會任職迄今，脊傷讓他懂得感恩惜福，開車服務老殘的空檔就去嘉義市脊髓損傷者協會當志工。

張永哲得知新北市有三處「愛心冰箱」，供人自動捐物資，讓有需要者自取的做法相當認同，剛好他位在興南村頭橋附近的倉庫，毗鄰江厝店黃昏市場，就購買雙門大冰箱、冷凍櫃各一個，放置在倉庫前騎樓，當作愛心冰箱，十七日試辦就獲得市場攤商響應，打烊後主動將未售出的蔬果往冰箱放，還有人送白米、米果、餅乾、清潔用品、食用油等。

開小貨車擺攤賣水果的新住民「阿水」說，專家呼籲天天五蔬果，但有些人連溫暖都有問題，不太可能再買水果，自己在能力範圍之內響應愛心冰箱；有位小姐送來十二個蛋糕，為善不欲人知，婉拒留下名字；一對母女騎機車前來拿蔬菜，張永哲請他們多拿一些，這位媽媽表達「夠用就好，有需要再來拿」。

雖有人建議裝設監視器，避免愛心遭濫用、拿太多，不過，張永哲認為，沒有必要因噎廢食，只要其中有半數是真正需要民生物資者，大家的付出就值得了。