〈中部〉調高起薪 材料行老闆︰給年輕人期待

2017-12-29

〔記者丁偉杰、曾迺強、廖淑玲／綜合報導〕蔡英文總統日前表達將勞工基本工資調升至三萬元的夢想，對此，雲林縣斗六工業區的常陽興業公司建議，本地勞工與外勞應適度脫鉤，調高本勞是應該，否則本、外勞一體適用，徒使雇主用人更加困難；嘉縣大埔美精密機械園區內賀聲樂器公司董事長李國安認為，政府考量各地物價水準、產業別等差異，訂定「分區工資」，齊頭式平等對產業發展未必是好事。

嘉義市昇億水電材料有限公司董事長黃彥富「認同小英的夢想」並說，調升基本工資是扭轉低薪的趨勢，「現在不做，以後還是要做，為何不提早做」？雖然會使業主增加人事成本，但對徵才、留才有加分效果。

黃說，司機是公司裡最低薪資人員，兩年前起從月薪二萬五千元逐步調升，至今年初已達到起薪三萬元，另有三節、年終獎金及旅遊津貼等福利；一例一休上路後，推估每年增加公司人事成本三成，但時下年輕人薪資低得可憐，對未來缺乏夢想、憧憬，他希望調薪能給年輕人對未來有期待。

李國安表示，北部生活費高，薪資可達三萬元以上，中南部生活費較低，二萬多元已足夠，基本工資若一律調整至三萬元，恐增加中南部中小企業主負擔，建議政府訂定「分區工資」；為響應政府調薪政策及照顧員工，該公司明年元旦起員工調薪幅度最高五％，每人至少加薪千元。