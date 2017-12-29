〈中部〉嘉縣長室2秘書遭免職 縣府：維護紀律

2017-12-29

傳聞因未配合支持特定擬參選人

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕下屆嘉義縣長選舉民進黨初選戰火之殃？縣府資深機要人員黃文佳、田志強最近接獲免職令，明年元旦生效，另有臨時、約聘人員今將接到不續任通知，傳聞「沒頭路」的原因，與未配合縣府高層支持特定擬參選人有關，由於年關將近，人心惶惶；縣府人事處長劉燦慶回應，部分員工上班時間在外有不良行為，如喝酒、賭博、進出不正當場所，為維護員工紀律而予以不續任。

兩人都強調︰不知免職理由

遭免職的嘉義縣長室秘書黃文佳、田志強，分別有八、十二年資歷，他們受訪時都強調「不知免職理由」，接獲免職令後不久，都在臉書上貼文公開支持前農委會副主委翁章梁角逐下屆縣長。

黃文佳說，自認工作認真，被免職的理由「可能跟初選有關」，至於不良行為指控則是「欲加之罪，何患無辭」；田志強也說，若指其上班時間有不良行為，卻沒約談和調查就免職，讓人難以信服，且聽聞有多位女性約聘臨時人員今將接到不續任通知，「她們何來出入不正當場所」？

劉燦慶表示，昨天尚未接到縣府所有約聘僱及臨時人員續任與否通知，兩位縣長室秘書屬機要人員，首長可隨時任免，另一位秘書陳坤賢職缺為環境保護局計畫臨時人員，因計畫時程期滿而解任。

負責督導農業業務的縣府農業處副處長蕭瑛碧明年元旦起調非主管職，調任秘書長室秘書，遺缺由嘉縣財政稅務局副局長蕭俊明接任。

外傳蕭瑛碧負責督導縣內各農會業務，但在縣長初選中，大多數農會總幹事支持翁章梁，而非縣長張花冠支持的縣議會議長張明達，因此被檢討調任秘書；縣府秘書長張志銘則說，人事異動是要培訓人才，協助重要工作。