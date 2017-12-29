〈中部〉雲林10路線幸福專車 隨招隨停免費

2017-12-29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大眾交通運輸不普遍，對許多偏鄉民眾而言，就醫、上街購物極度不便，雲林縣府與地方公所開辦幸福專車後，老人家購物、就醫不用仰賴子女，明年元月起增加莿桐、斗南，總計有九鄉鎮市十條路線，完全免費且全年無休。

方便偏鄉老人就醫、上街

大埤鄉七十歲劉姓婦人表示，不會開車、騎車，住的地方又沒有公車到，以前要到斗六台大雲林分院回診都要麻煩兒子載，兒子上班就要請假半天，自從有幸福專車後，每次回診都搭幸福專車，有時候還會搭到斗南逛街買東西。

古坑草嶺村長陳兵通指出，草嶺山區交通不便，搭計程車來回一趟要二千元，老人家捨不得花錢，小病拖到變嚴重才去看病，有幸福專車後，他們會搭車到斗六、古坑看病、採買，有時候還會搭車下山看孫子。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，許多偏遠鄉鎮長者因子女外出工作、大眾運輸無法到達，導致出門就醫或購物不便，縣府一○二年試辦幸福專車改善偏鄉民眾交通不便窘境，今年已有斗六、大埤、林內、元長、虎尾、北港及古坑七個鄉鎮市公所開辦，其中古坑因位處山區，多了一條草嶺專線，莿桐、斗南也將從明年一月一日上路。

斗南鎮幸福專車昨天啟動，鎮長張勝雄表示，斗南原有兩部九人座醫療專車，提供就醫服務，明年新增幸福專車，服務範圍擴大。

全年無休 年節搭送小禮

雲林縣府社會處長徐忠徹指出，幸福專車全年無休，不用預約，各公所規劃有行駛路線，方便民眾搭乘，而且上下車免刷卡、免投幣，沒有乘坐對象限制。

承接幸福專車的客運公司副理蕭汶淇說，幸福專車乘客以長輩居多，公司特別要求司機行駛時要注意速度，且隨招隨停，年節時還準備小禮物，寒流來襲時車上也備有暖暖包。