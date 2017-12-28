〈南部〉新化舊日式宿舍文創園區 大龍貓「超搭」

2017-12-28

〔記者黃文瑜／新化報導〕新化區舊日式宿舍文創園區「找春牌」老宅原創飲品最近在庭園區放置大型的二百五十公分高的龍貓卡通玩偶，吸引民眾目光，紛紛到日式宿舍文創園區拍照，稱讚日式建築和龍貓玩偶「非常搭」。

店主鄭文翔的妻子非常喜歡龍貓，因此兩人經常到世界各地搜集不同裝扮的龍貓，往來新加坡、馬來西亞、中國及日本，並擺在店裡和民眾分享，但是日本龍貓玩偶材質多是陶瓷，曾經打破好幾個，讓夫妻倆好心痛，於是開始尋找各種塑膠材質的龍貓，不定時更換拿出來擺在老屋前讓民眾拍照。

因為夫妻倆出名的愛龍貓，三年前中國廠商贈送一隻三百五十公分高、約二百五十公斤重的大龍貓，這隻龍貓以玻璃纖維及石頭漆做成，造價約三十萬元，有別於台灣製造的光滑面，不容易掉漆因此也不容易損壞，適合擺在室外與民眾互動。

擔心中國的大龍貓有侵權疑慮，所以一直收在倉庫中，但經向文化局及日方詢問後，認定沒有商業行為，所以沒有違法問題，最近才拿出來，讓民眾很驚豔。

鄭文翔說，日式宿舍文創園區，有老樹、老舊磚瓦，一般人對於老舊事物不一定有很大興趣，大龍貓是橫跨三代人的回憶，像是親善大使，因此大龍貓不是園區的主題，只是希望透過龍貓，讓民眾更願意接觸老宅，了解老宅的生活方式，更見日式建築的美。