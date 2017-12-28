〈南部〉跨年三部曲交管 搭接駁車避塞

2017-12-28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕一○七年元旦連續假期，市府舉辦台南跨年系列活動，北門井仔腳賞夕陽、高鐵台南站前廣場跨年晚會、西拉雅二寮迎曙光及虎頭埤元旦健行活動，進行相關交通管制與疏導措施，交通局呼籲民眾善加利用接駁車，減少開車「塞塞塞」而玩得不盡興！

北門賞夕陽 31日下午2點半管制

北門井仔腳賞夕陽部分，十二月三十一日活動當天，預計下午二點半開始周邊道路交通管制措施，遊客可停車在北門遊客中心停車場，再搭乘接駁專車。

跨年晚會 高鐵載客區配合調整

今年跨年晚會仍在高鐵台南站前舉辦，高鐵台南站載客區配合調整，由原武當路調整於歸仁大道（東側），時段自三十一日十二時起至一○七年一月一日一時止，開車前往載客的民眾，行經歸仁大道（西側），於歸仁十二路左轉至歸仁大道（東側）載客區。

民眾自行開車前往會場的進場動線，由台八十六線大潭交流道↓中正南路左轉↓歸仁八路↓公、民營停車場或由歸仁大道以東路邊停車。國道一號仁德交流道下↓仁德中山路往東↓歸仁大道左轉↓歸仁七路↓歸仁大道以東路邊停車。會場周邊則有汽車五千五百、機車五千七百停車格。

公車接駁疏運部分，高鐵免費接駁車自三十一日晚上六點起加密原免費接駁車服務，提供散場的接駁車，自一○七年一月一日零時起至疏散完最後一名乘客。另外，台鐵配合活動也有區間車加班車。

二寮迎曙光 1月1日1時起交管

西拉雅二寮迎曙光活動，新化區、龍崎區、左鎮區南一六八區道（台十九甲線至南一七一區道），自一○七年一月一日一時起至十時交通管制，且禁止路邊停車，徒步區路段管制則自一月一日零時起至十時。

虎頭埤元旦升旗及健行活動，管制自一月一日一時起至十時，新化區南一七五區道（南一七二區道至南一六八區道）禁止車輛進入。

交通局提醒，在虎踞營區（入口位於中興路上），提供約四百個汽車停車格與四百個機車停車格，民眾可依指揮停車後轉搭乘接駁車，因虎踞營區為軍方要塞，進入要隨身攜帶證件，並記得於元旦當天早上十點前將車輛駛離虎踞營區。