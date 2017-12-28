〈南部〉鳳山公辦委外臨托 明年起網路預約

2017-12-28

6個月以上未滿6歲 每次2小時

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高市首創公辦臨時托育服務，每次兩小時起跳，明年起，家長可上網查詢保母資料並預約時段。

社會局昨宣布將以公辦委外方式，開辦全國首創臨托服務，臨托室設於鳳山區婦幼青少年活動中心，服務對象為設籍高雄市六個月以上至未滿六歲嬰幼兒，托育時段週一至週五、上午八點半到下午五點半時段，每次兩小時起跳。

3天前線上申請 托育價格研議中

社會局長姚雨靜表示，民眾可上「雄愛生囝仔、FUN心育兒資源網」登錄，於三天前線上申請保母及時段，一個工作天後可知結果，也可透過居家托育服務中心協助媒合；至於托育價格還在研議，希望在家長負擔及托育人員薪資找到平衡點。

兒童及少年福利科長何秋菊說，目前正建構「保母資料庫」，已有五到十名合格保母人力，網上公告類似「今日保母」以便家長登記，每次兩小時起跳，每名保母最多照顧四個幼兒。

高市生育率從九十九年持續低迷，一○三年為千分之一．○四五、一○四年千分之一．○六五、一○五年千分之一．○四，為鼓勵生育，明年起增編預算一億零五百萬元實施「幸福一二三、貼心二四六」政策，生育津貼提升為第一胎一萬元、第二胎兩萬元、第三胎以上三萬元，家長不領現金津貼，也可選擇換取價值兩萬、四萬或六萬元的坐月子到宅服務。