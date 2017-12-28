〈南部〉年終取締酒駕 17警分局法辦199人

2017-12-28

〔記者黃良傑／高雄報導〕氣溫驟降加上年終聚餐多，為保護用路人安全，高市警局規劃取締酒駕專案，自廿二日至廿七日深夜，十七個分局展開大規模取締，保大特警也加入支援，統計至昨天凌晨止，全市取締二百六十四件酒駕，依公共危險罪嫌移送一百九十九人、開單告發六十五人，拒測有十二人。

全市共十九個單位投入取締酒駕專案，依轄區發生酒駕件數、取締強度等條件，分甲組、乙組及支援三類，甲組九個分局、乙組八個分局，另交大機動分隊及保大特警也支援取締，專案評比採鼓勵性質，為時六天取締酒駕行動。

交大指出，攔檢酒測值○‧一五至○‧二五開單告發，超過○‧二五或酒駕肇事者，一律依公共危險罪嫌移送法辦，拒檢者也依法處置；截至廿七日凌晨零時止，五天共取締二百六十四件，績效前五名分別是鳳山、仁武、林園、三民二、苓雅分局，全是分類在甲組的分局轄區。

其中取締酒駕最多的鳳山分局，共取締四十件，廿九人法辦、開單十一人，其次是仁武、林園分局，都是取締卅二件，仁武廿三人法辦、開單九人；林園廿六人法辦、開單六人。

乙組分局轄區酒駕取締件數較少，除保大支援角色掛零外，最少的是湖內分局一件，取締酒駕專案勤務到今日凌晨零時前結束，取締件數持續增加，統計發現違規酒駕仍以機車騎士居多，另有十二人拒絕酒測，全數直接開罰九萬元，並吊扣車輛、吊銷駕照三年，強制上四小時安全講習課程。