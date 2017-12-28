〈南部〉汽機車不讓行人 今起罰600元起跳

2017-12-28

汽機車違規行駛行人穿越道 宣導期結束

〔記者黃良傑／高雄報導〕鑑於汽機車行經行人穿越道，常未禮讓行人優先通行，影響行人路權，甚至發生交通事故，高市警局實施一個月「汽車未禮讓行人優先通行」及「機車違規行駛行人穿越道」等違規專案執法行動，宣導期昨結束，今日起至明年一月廿七日，將針對熱區全面強力執法。

警方表示，取締重點包括，汽車不讓行人優先通過行人穿越道，罰款六百至一千八百元；機車不在規定車道行駛，也處六百至一千八百元，此外，汽車不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，可處九百元以上、一千八百元以下罰鍰。

警方公佈各熱區 將加強取締違規

警方公佈取締「熱區」如下，「鼓山區」：博愛路及文信路、鼓山路及新疆路、鼓山路及北斗路、鼓山路及寧海路；「旗津區」：旗津路及復興巷、旗津路及廣澤街；「鹽埕區」：七賢路及大公路、七賢路及五福四路、五福路及公園、中正路及大勇路、建國路及大公路。

「三民區」：大順路及覺民路、民族路及鼎山路、大順路及鼎山路、澄清路及義華路、鼎力路及天祥路、建國路及中山路、建國路及復興路、博愛路及熱河路、九如路及博愛路、自由路及十全路。

「新興區」：七賢路及中山路、中山路及五福路、五福路及復興路、八德路及開封街、七賢路及成功路；「苓雅區」：大順路及建國路、三多路及凱旋路、大順路及憲政路、中華路及三多路、中華路及四維路；「前鎮區」：瑞隆路及瑞福路、一心路及民權路、中山路及正勤路、中山路及時代路、翠亨路及鎮中路；「楠梓區」：楠梓新路及建楠路、加昌路及海專路、德民路及外環西路、軍校路及加昌路、高楠路及德民路；「小港區」：翠亨南路及平和路、漢民路及大鵬路、高松路及高鳳路、桂林路及德仁路、鳳林路及鳳西路。

「鳳山區」：立志街及體育路、光遠路及大東路、五甲路及自強路、建國路及青年路、澄清路及光復路；「左營區」：博愛路及裕誠路、明潭路及翠華路、翠峰路及翠華路、重信路及高鐵路、新莊路及博愛路。

「路竹區」：中華路及國昌路口，金平路及信義路；「湖內區」：中山路及民生街口，中華路及保生路口；「茄萣區」：仁愛路及金鑾路口；「岡山區」：介壽路及岡山路、中山南路及岡山南路、岡燕路及聖森路、中民路及新生路、中正東路及中正路。

「仁武區」：仁雄路及八德南路、中正路及仁和路；「大社區」：中山路及金龍路；「鳥松區」：大埤路；「大樹區」：九大新鎮；「林園區」：鳳林路及萬丹路、萬丹路及捷西路、林園北路及王公路、鳳林路及進學路、中正路及捷西路。