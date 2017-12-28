〈南部〉遊客過度踩踏 金城武樹又枯了

2017-12-28

〔記者王秀亭／台東報導〕台東池上金城武樹三年前被颱風吹倒，經扶正搶救後，日本樹醫師山下得男等人持續為樹診治，這兩天進行年度健康檢查後，發現金城武樹復原狀況不如預期，尤其根系只有表層根，樹醫師認為與太多遊客踩踏，導致土壤堅硬乾燥有關，將拓寬樹穴蓋範圍，並填入鬆軟富有機質的改良土壤，亦會建議後續維護管理方式。

藝人金城武四年前為長榮航空拍攝的廣告，讓池上金城武樹爆紅，吸引大批遊客到樹下拍照打卡，這棵田邊樹承受了眾人的踩踏，一年後不敵麥德姆颱風侵襲倒下。

為讓名樹得以維持生命，在地居民先行搶救後，長榮航空請來日本樹醫師山下得男，及大安森林公園之友基金會持續到池上診斷醫治，基金會副執行長陳鴻楷表示，基金會一個月前到池上回診，發現有回枯現象，雖試圖從周遭環境、病蟲害等找出病因，仍無法確認，回報長榮航空後，山下得男這兩天到池上實地了解情況，昨天已第五度回診。

山下得男等人為金城武樹進行年度健康檢查後，認為整體健康狀況大致良好，確實有回枯現象，葉片量也較其他茄苳雌株少，果實變多，打開根部樹穴蓋後，發現樹外圍土壤堅硬乾燥，限制了樹的生長空間，加入改良土壤後，也會調整樹穴蓋板及修剪枯枝。

山下得男也建議乾季水份較少或天氣酷熱時，應定時澆水養護，每個月兩次大量且緩慢的澆水，颱風季節則加強固定，有助金城武樹盡早恢復枝葉繁茂。

池上鄉長張堯城表示，鄉公所曾為樹定期澆水養護一年，後因日本樹醫師認為復原情況良好，而停止澆水，讓其自然生長，未來將每星期一進行澆水兩小時，希望樹盡早恢復健康。