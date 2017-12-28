〈南部〉台大希望入學 陳姿鳳如願上藥學系

2017-12-28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮高中陳姿鳳是新住民二代，今年才獲總統教育獎，本週台灣大學「希望計畫」放榜，陳姿鳳以第一志願成為藥學系新生；屏東東港高中許景順的爸爸不良於行，媽媽亦是中國新住民，他以第二志願填上機械系，兩人是屏東沿海的高中透過「希望計畫」入學台大的學生。

單親印尼母帶大 獲總統教育獎

陳姿鳳升小一時失怙，曾差點要回印尼安頓，但家人看好台灣教育品質決定留下，陳媽媽用「印尼腔台語」每天到早餐店招呼客人，還要到果園套袋，就為讓陳姿鳳在求學路無後顧之憂，媽媽並鼓勵她「人窮志不窮」，養成陳姿鳳懂得感恩並獨立的個性。

對化學、生物最拿手的陳姿鳳，校排年年第一，高二在全國科展獲首獎殊榮，勵志歷程獲「總統教育獎」表揚，十月分還獲日本「高校化學競賽」邀請，全程用英文發表科展題目，紮實基本功和表現成為入台大的助力。

「寒假醫學營給了我不少啟發！」清秀靦腆的陳姿鳳說，醫學營讓她對藥物與人體的效用起興趣，加上小時候回印尼見醫療環境差，也興起改善的念頭，讀藥學系就是第一步。

東港高中許景順 錄取機械系

東港高中許景順家中經濟也是靠母親擺攤做生意，所得僅能全家溫飽，物質上雖不豐沛，但許景順不氣餒，維持積極樂觀，學業和待人處事都受同學和師長讚許。許景順說，機械未來出路穩定，自己也對物理、數學最有興趣，希望能透過念書改善家中經濟。