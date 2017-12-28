〈南部〉最後4天 汽機車燃料費 屏縣逾2萬人未繳

2017-12-28

元旦起開罰逾繳 最高3千

〔記者李立法、王秀亭／綜合報導〕屏東縣一○六年汽機車燃料費還有二萬六千多位車主未繳，最後繳費期限為十二月三十一日，明年一月一日起開罰，最高可罰三千元，若再不繳納，將移交行政執行署強制執行。

屏東監理站指出，屏東縣汽、機車數約九十萬輛，其中機車佔了近六十萬部，尚未繳費的二萬六千五百多位車主中，九成以上是機車車主。

監理站表示，過去三年來逾期繳費的車主重覆率將近八成，為改善這些車主遲繳習慣，已透過村里長催繳，監理人員還打電話提醒，以免逾期受罰，但距離開罰最後期限只剩四天，還是有超過二萬六千人未繳，開罰下來，所累積的罰金不少。

監理站表示，汽機車燃料費逾繳罰款從三百元起跳，拖越久罰越多，最高可罰三千元，希望逾繳車主趕緊在期限內繳納，以免受罰或被強制執行，採用帳戶預約扣款及透過監理服務網繳費，省時又方便。

台東縣燃料費機車徵收率只有八成、汽車為九成二，在全國各縣市排名中遠遠落後，台東監理站二十五日已針對徵收率較低的達仁、蘭嶼等七鄉鎮，以簡訊發送催繳通知。

台東出外工作多 催繳難度高

台東監理站站長周志昌表示，台東縣需繳納汽、機車燃料費約二十萬五千輛，不少偏鄉長輩或年輕族群，較無繳稅費觀念，甚至部分村里長也不知需繳機車燃料費，也有人離鄉工作帶走機車，卻忽略了車籍仍在故鄉，錯過繳納時機。

周志昌指出，民眾可到監理站臨櫃補單繳款外，還可至各家便利超商使用ibon、FamiPort，輸入車號及車主身分證字號就可補單繳費。