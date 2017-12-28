〈南部〉東山龍眼土窯 擬登錄文化景觀

2017-12-28

〔記者王涵平／東山報導〕東山區龍眼土窯數量高達四百餘座，南市文化局計畫登錄文化景觀，下月四日將召開說明會，盼建立永續發展機制。

南市文化局表示，縣市合併前，前縣府文化局從民國九十九年進行「二重溪龍眼土窯先期調查計畫」，計畫成果顯示東山區是台灣龍眼焙灶寮最密集的區域，完整保存傳統烘焙文化，種植龍眼總面積約有六百公頃，不論是龍眼產量或是焙灶、土窯數量，均為全台之冠。

文化局爭取文化部文化資產局補助，一○五年委託國立台北大學老師王淳熙研究團隊辦理「台南東山龍眼土窯文化景觀登錄先期調查研究計畫」，掌握東山區的土窯數量、詳細地理位置與分佈概況，以及龍眼產業的運作、維護概況，並調查當地居民登錄文化景觀之意願。

目前計畫執行至期末，調查發現窯體主要集中在國道三號以東的行政區域，包含科里、南溪、水雲、林安、東原、嶺南、南勢、青山、高原等九個里，共計有土窯式、磚砌式、機械式與石砌式等四百廿一座龍眼窯，甚至還存在少許由龍眼木窯燒而成的木炭窯，顯示龍眼是相當在地化且運用徹底的產業，是東山區的一項重要特色。

文化局指出，為凝聚社區保存意識並蒐集在地居民意見，以利執行與推動後續文化景觀登錄及管理維護事宜，明年元月四日上午十時在東原社區活動中心召開說明會。