〈南部〉城西一、四期掩埋場 將禁止開發

2017-12-28

內政部通過劃為特別景觀區

〔記者蔡文居／台南報導〕台江國家公園第一次通盤檢討，針對城西掩埋場第一至第四期用地是否劃入範圍及如何分區，引起地方關注，在地方力爭及台管處的努力下，內政部國家公園計畫委員會已於本月中旬審查通過，第一及第四期由一般管制區提升為特別景觀區，將禁止開發。

二及三期 維持一般管制區

至於目前使用中的第二及第三期掩埋場，則維持為一般管制區，可依原使用現況繼續使用，不受影響。

地方昨天獲悉十分振奮，社大台江分校執行長吳茂成表示，這是打造永續未來的正確決定，也是公私協力一起守護台江、守護家園的具體成果。尤其第四期用地，目前並未開發，為台灣暗蟬在國內最重要的一處棲地。未來，台江國家公園應負起保育責任，進行調查、監測，做好保育的工作，讓台江生態愈來愈好。

環保局則表示，該局一切配合辦理，而一期（已封場完成復育）可以納為特別景觀區也是該局最終期待的結果；至於四期已停止開發，並利用三期掩埋場進行活化再利用，以做為現階段垃圾處理的應變替代方案。

安南區城西第四期垃圾掩埋場預定地，佔地約十四公頃，因位於台江國家公園內，環保局原本去年要動工興建七公頃的掩埋場，因區內有瀕危的台灣暗蟬，引起環團及地方強烈反彈，台管處今年進行「台江國家公園第一次通盤檢討」，將第四期用地由一般管制區變更為特別景觀區，並送內政部國家公園計畫委員會審查。全案已於本月十五日經國家公園計畫委員會審查通過，預計明年二月即可公告實施。