〈南部〉明起至元旦 高墾線增至280班次

2017-12-28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄區監理所啟動高屏地區旅客疏運計畫，明起至元旦共四天，高墾線增加二成運量，今年首推民眾搭國道客運轉乘公路客運優惠，基本里程或市區客運一段票免費，另通往義大跨年晚會九條市區客運路線增達三百五十班次，將視人潮機動加班。

監理所表示，五條公路客運高墾線平日行駛二百三十個班次，疏運期間增為二百八十個班次，整體運量增加二成，其中九一一七高雄經台十七線到墾丁週六凌晨零時十分，延駛自高鐵左營站發車。

監理所指出，從高鐵左營站發車經台八八線到屏東鵝鑾鼻的九一八八增加三成運量，高鐵左營站發車經台八八線到屏東小灣的九一八九增加六成運量，另高雄航空站到墾丁臨九一八、大鵬灣線九一二七採機動加班。

國道轉乘公路客運 享里程優惠

今年首推國道疏運路線提供平均八五折優惠票價，民眾搭乘國道客運轉乘在地公路客運，基本里程或市區客運一段票免費。

此外，義大世界的跨年晚會，監理所規劃九條市區客運路線，連假期間增達三百五十班次，另熱門景點屏東山川琉璃吊橋，監理所也規劃六條公路客運路線，連假期間增班九十一班次。

所長冬啟程表示，將視人潮機動加開班車，民眾可以手機下載公路客運資訊整合服務軟體APP，或上「公路套票ｅ點通」網站查詢。