〈南部〉爭經費救空品 屏縣府怨中央不理

2017-12-28

申請7千萬 至今沒下文

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣沒有重工業，空氣污染卻最嚴重，潮州、屏東測站分列倒數第一、第三，是空污受害重災區，屏縣府環保局今年以來陸續向環保署提了「潮州空品淨區」等四項計畫，經費約七千萬元，至今一毛錢都沒下來；環保局長魯台營表示，除立委協助積極爭取，縣府已在日前北上中央表達立場。

根據環保局分析，潮州測站今年至十一月底，空品不良天數（AQI大於100）全國最多，屏東測站日數也居全國第三，屏縣一年僅約一億九千萬元經費用於空污防制與應變，其中來自固定污染源空污費僅二、三千萬，約僅高雄市空污費的三十分之一。

為了改善空污，屏東縣今年起陸續向環保署爭取競爭型補助計畫，包括屏東市三條電動公車路線營運補助九百萬、防制農業廢棄物焚燒二千四百多萬、監視影像系統遏止砂石揚塵計畫二千八百萬，以及成立潮州空品淨區計畫二千餘萬元，中央至今都未核定。

潮州空品淨區 明年實施難

其中，潮州空品淨區年初已提計畫，年中修改再送，到目前為止也沒有下文。該計畫主要是設車牌辨識系統，若有老舊柴油車及二行程機車進入潮州鎮，最高可罰五千元，另潮州鎮公所希望推動夜市及市場徒步區、環保廟宇、設電動機車租賃站等，原本預定明年開始實施，但如今恐怕有困難。

屏東縣環保聯盟常務理事洪輝祥表示，南部空氣污染源交通大約佔百分之三十，固定污染源達百分之五十，屏東縣沒有什麼重工業，受到地形及氣候影響，污染物集中到此又不易散去，真的是最大受害者。

洪輝祥還說，中央應該調高空污費，取之於污染源、用之於受害者才符合正義，建議應先補助屏東、潮州約七萬多家戶空氣清淨機，讓屏東民眾先求自保，屏東縣政府也應硬起來，不能因為同一政黨，就不敢大聲。