〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列10之2∕商圈政策篇》攤販管理政策停擺 貓空問題無解

記者蕭婷方／特稿
北市長柯文哲上任三年，延續對商圈的補助預算，還增加補助金額，雖未完全跳脫花錢辦活動思維，但對於補助款發放方式增納社區營造、店家自治精神，希望地方由下而上尋找商圈新定位，成果尚待時間檢視；至於區域型商圈輔導仍是問題，「三貓計畫（貓空、貓纜和大貓熊）」卡三年，貓空違法四十九家店至今仍無解。
走一圈北市鬧區商圈，現多大型連鎖店進駐，小型特色店家逐漸退場，今年忠孝、中山商圈空置率有六．四％、站前也有五．七％，商圈轉型成北市輔導政策真正難題。
攤開北市商圈政策，自郝時代每年一二○○萬元至今年已增至一五○○萬元、年均補助量廿六件，由於金額較高，申請案件量較郝時代增加約二成，活動舉辦帶動生意活絡；不過，有四成商圈無申請資格、僅三成大型商圈拿到補助，加上辦活動補助案商圈自籌款比例提高，弱勢商圈生存更加困難，引發抱怨。此外，補助的商圈活動多流於找攤販來擺攤，挨批無商圈特色、無助長期觀光發展。
輔導店家改造轉型 部分見成效
除商圈行銷活動補助外，北市近三年加強重點商圈輔導，由社區改造團隊進駐重點商圈，「由下而上」凝聚在地居民與店家共識，營業額雖未能立即增加，卻也為社區注入新活水，如五分埔與科大學生結合創意競賽、大稻埕則有新穎店家進駐。北市也推「店家改造運動」，由市府補助專家、學者諮詢費，輔導有意轉型的店家進行硬體改造，每年平均十四家，風格轉型也頗受市場青睞。
相對政策補助調整彈性高，北市產業專區卻因跨局處整合未有進展，行義路溫泉特區、三貓計畫，由於消防、建管問題，當地店家難以「合法化」管理，還待都審會審議。
在商圈、攤販管理政策方面。據統計，北市最少有三萬多個攤販，但目前領有合法攤販登記證、市府造冊列管的攤販僅三千多件。產發局於二○一五年擬將商圈、臨時攤販以立法、修改自治條例的方式制度化管理，解決與附近住家爭議，也讓食安、衛生有保障；但三年來立法與跨局處執法上多有矛盾，加上基層部分聲浪反彈，政策也胎死腹中。
去年十二月又為此另組「攤販問題工作指導小組」，由副市長林欽榮整合各局處處理攤販問題。由於攤商集中地點常因衛生問題，與當地住戶產生衝突；加上鄰近公有市場二百公尺不得設置臨時攤販集中區、街區規定，公有市場自治會與攤商間角力也不斷，要處理也要有「大魄力」，去年至今僅臨江街日市取得當地里長許可，成臨時攤販集中街區，其餘則未有下文。就有官員私下坦言，「商圈、攤販管理是政治問題」，政策還是有選票考量。