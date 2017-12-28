〈台北都會〉《柯上任3週年市政總檢討系列10之1∕觀光政策篇》台北燈節創話題 兩大花節沒花看

2017-12-28

記者蔡亞樺／特稿

市長柯文哲上任之初高喊拒辦一次性活動，兩年後政策轉向，以主打大型活動帶動觀光發展，今年台北燈節首度移師西區、首辦杜鵑花季與關渡花海節，吸引人潮；觀光雙層巴士也在今年初上路，並主動出擊爭取穆斯林觀光人口，帶動北市觀光旅客成長。可惜「花兒」不給力，杜鵑花季和關渡花海節的花況都不佳，令人失望；日租套房無法遏止更引起旅館業不滿，柯的觀光政策顯然力有未逮！

去年下半年起，柯文哲民調持續下探，今年初台北燈節從花博移師西門町舉辦，模樣可愛的小奇雞主燈引領話題，成功創造龐大賞燈人潮，商家口袋賺飽飽，也讓柯的民調大幅提升。但花燈集中中華路沿線，導致部分巷弄商家未受惠，活動資金上億也遭外界質疑。

三月的台北杜鵑花季結合台大杜鵑花節，首次舉辦長達一個月的Live House巡演與獨立書店走讀活動，呈現「台北溫羅汀」的人文特色，也帶動人潮湧進公館商圈，商家直接受惠，對政策有感。但公園處栽植的杜鵑花不賞臉，耗資九百萬栽種十萬多株竟沒開，成杜鵑花季最大敗筆。

無獨有偶，八月的關渡花海節也面臨類似狀況，耗資二千三百萬，以向日葵、波斯菊花海為賣點，吸引不少民眾甚至網路名人朝聖，但展期過了大半，占地四．六公頃的四個展區，僅一區有開花，其餘都是草地，網紅蔡阿嘎在臉書轟「騙人」，讓遠道而來的民眾大失所望；且名為關渡花海卻辦在北投士林科技園區，也挨批誤導民眾找錯地方。

柯連三年舉辦的台北河岸音樂季，試圖打造河岸特色、吸引人潮，但特色不足，最後仍只剩從馬郝時代舉辦至今的大稻埕煙火節是亮點。

近3年觀光客微增 東南亞最多

據統計，柯上任首年、一○四年來北市旅客九百六十多萬人次，去年微幅升至九百七十萬餘人次，今年一到十月逼近八百萬人次，市府樂觀估計全年觀光人次將再攀升，其中以東南亞觀光客增加最多，今年一到十月比去年同期成長三十三．九八％。

剷除非法日租套房 尚無成效

旅館業最有感，認為柯市府爭取東協南亞十六國旅遊市場的政策奏效，北市觀光傳播局在市內旅館建置推廣友善穆斯林設施，如祈禱室、清真食品認證，業者還大讚觀傳局將環保理念導入旅館，協助輔導改善老舊旅館。

猖獗違法的日租套房搶占市場，卻讓合法旅館業者不滿，觀傳局十月訂定非法旅宿斷水斷電要點，極力剷除非法日租套房，市府有心祭出行政手段管理，但目前尚無業者被開罰，成效有待觀察。

不過，觀光雙層巴士自一月上路後業績不理想，營運半年期間，每月搭乘人數始終徘徊在一萬人次，客運業者推出搭乘優惠吸客，打開知名度，觀光巴士漸有起色，到九月達一萬三千多人次，十月也有一萬一千人次。