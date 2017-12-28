〈台北都會〉台北跨年賞煙火 絕佳點報你知

2017-12-28

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北一○一跨年煙火燈光秀，台北市象山及市府廣場都是熱門地點，不提早「卡」位搶不到好位置，台北市大地處昨不藏私提供秘密地點，虎山的吉福宮廣場、一○二高地涼亭也是熱門觀賞地點，位於士林的劍潭山老地方觀機坪也是熱點；北市水利工程處則推薦基隆河右岸的彩虹、美堤河濱公園看一○一煙火，左岸的觀山、迎風河濱公園還能同時觀賞到美麗華百貨公司的煙火，是兩面兼顧的絕佳地點。

虎山吉福宮廣場、一○二高地 熱門

大地處表示，象山因為鄰近捷運象山站，登山步道沿路都有照明、人潮也多，是觀看一○一煙火的首選。但近年人潮過多，許多人選擇到虎山的吉福宮廣場、一○二高地、復興園或十方禪寺觀看煙火。文山區則是推薦政治大學後方的樟山寺及老泉街四十五巷的望遠亭。

劍潭山老地方觀機坪 可賞2處煙火

另外，士林區劍潭山的老地方觀機坪不僅可以看到一○一煙火，並欣賞到大直美麗華的煙火，若是待久一點，也是欣賞二○一八第一個旭日的好地點，是「一石三鳥」的熱門景點。

水利處表示，今年台北一○一北面架起十四萬顆LED，再加上北市冬天常吹東北季風，因此位於台北一○一大樓北北東方的彩虹河濱公園可以不看煙霧，同時還網羅一○一的煙火和燈光秀。

跨年夜 貓纜延長營運至凌晨兩點

另外，貓空地區也是觀看一○一煙火的熱門景點，今年跨年貓纜延長營運時間至凌晨兩點，視現場人潮營運至旅客輸運完畢為止。卅一日晚間九點至十一點於貓空站站外木棧平台舉辦「貓纜奉茶迎新年，套住好運送好禮」，讓遊客免費玩遊戲送好禮。