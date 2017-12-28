〈台北都會〉樹木銀行變墳場 移植不當挨罰

2017-12-28

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市地政局位於新店十四張央北重劃區的樹木銀行和相鄰的交通局臨時停車場的多株樹木，在移植過程中遭到過度修剪，被環保人士指為「斷頭式」修剪，導致部分移植樹木適應不良枯死，農業局綠美化環境景觀處昨天派員到場稽查，依「新北市樹木保護自治條例」開罰。

環保志工吳柏瑋指出，央北重劃區內二．八公頃國小預定地，目前做為地政局的樹木銀行和交通局的社區臨時停車場，但民眾反映，移植到區內的樹木，有的被削去枝幹和樹頭，剩下一根光禿禿的主幹；有的連主幹都被砍掉一半，整片樹林有如「樹木墳場」。

景觀處昨天會同地政局人員到場會勘，認定樹木移植過程中被過度修剪，將依樹保條例裁罰三至八萬元。

地政局副局長黃國峰說，地政局委託廠商將重劃區內的兩百多棵樹木先行移植到「定植區」，即重劃區內的國小預定地保養維護，再視需求，移植到重劃區內進行美綠化，廠商在移植樹木過程中有疏失，造成樹木不當修剪與枯死，地政局已要求廠商補植及改進。

在「定植區」旁為交通局設置的社區臨時停車場，交通局正在三重商工進行地下停車場工程，要求廠商將施工範圍內的廿二棵榕樹移植到央北重劃區停車場四周種植，也有不當修剪及維護不良造成枯死情況，交通局簡任技正金肇安說，除裁罰外，交通局會依合約要求廠商補植及檢討。