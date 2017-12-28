〈台北都會〉活化國道橋下空間 基隆闢運動場

2017-12-28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府活化高速公路二十九號橋下空間，一掃過去為人詬病的罐頭遊具，設置多座籃球場及簡易極限運動場，預計明年一月完工啟用，市長林右昌昨天現勘，希望提供市民耳目一新的運動遊憩空間。

有籃球場、極限運動場

市府表示，從成功陸橋下攤販遷移開始，現在正在進行周邊環境改善工程，包括獅球嶺入口串聯改善計畫工程、成功國小周邊通學步道改善規劃設計、國民運動中心周遭廊帶暨獅球嶺砲台景觀綠化工程等。

林右昌說，二十九號橋下空間改善後，規劃為青年運動場所，有多座籃球場及簡易的極限運動場，包括旁邊的示範公園，透過精心設計的遊具，不再使用過去的罐頭遊具，有長的溜滑梯、沙坑、攀岩場等，讓基隆市的公園設計水準也能向雙北看齊。

明年1月10日完工 13日啟用

市府表示，二十九號橋下空間活化工程預計在明年一月十日完工，十三日辦理啟用儀式，未來包括社區活動、園遊會等，都可以利用這些空間來舉辦，改善獅球嶺周邊五里的環境。

基隆沒有極限運動場地，林右昌參選前曾向在地極限運動玩家們承諾，未來將打造一座極限運動好手都想來朝聖的極限運動公園，讓極限運動玩家們都有運動、發揮的場地，該座簡易極限運動場設置前有找玩家提供建議，符合極限運動及安全需求。