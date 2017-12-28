〈台北都會〉校園周邊違法夾娃娃機 新北掃蕩法辦

2017-12-28

淡水查扣兩台違法 業者移送

〔記者陳心瑜／新北報導〕俗稱「夾娃娃機」的選物販賣機店熱潮捲土重來，新北市經濟發展局統計，新北目前有登記的夾娃娃機店有七五一家，其中有超過三成開在學校周邊，由於不少家長反映學生沉迷夾娃娃，部分機台甚至擺放情趣商品，影響學童身心，經發局針對學校周邊兩百公尺內的夾娃娃機店，進行聯合稽查，昨天在淡水鄧公國小旁查扣兩台違法機台，現場拆除機板並將業者移送法辦。

經發局十二月廿二日起執行這項專案，預計明年六月中完成學校周邊兩百公尺內的店家稽查，以新北市七五一家選物販賣機店估算，約有二百二十多家開在高中、國中小周邊，且持續成長中。

經發局商業發展科科長潘守廉說，「兒少法」規定特定業種的店家不能在距離學校兩百公尺範圍開設，包括酒家、特種咖啡茶室、成人用品零售店、限制級電子遊戲場及其他涉及賭博、色情、暴力等經主管機關認定危害兒少身心健康之場所，但選物販賣機店家屬「文教、育樂零售業」，和一般文具店屬同樣業種，卻衍生亂象。

機台未認證 且無法保證取物

潘守廉說，選物販賣機必須符合保證取物、對價關係、機台不可變造，以及取物可能性等四項條件，否則就變成電子遊戲場業管理條例所稱的「電子遊戲機」，除非領得電子遊戲場業營業級別證，否則將面臨刑事責任。商品也必須符合零售業規範，不得擺放動植物、情趣用品等商品。

經發局昨會同淡水警分局至淡水鄧公國小旁、英專路二段店家稽查，發現其中兩台機台未經過經濟部認證，投足「保證取物」金額後，也沒辦法取得商品，認定違法，當場查扣並拆除機板、查扣機台內物品和零錢，業者接獲通知後向稽查人員喊冤，直說絕非故意，仍遭聯合稽查人員依違反「電子遊戲場業管理條例」移送法辦，將面臨一年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以上二百五十萬元以下罰金。