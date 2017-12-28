〈台北都會〉北市體育局長遴選 蔡培林、李再立候選

2017-12-28

結果今天出爐

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府上任三年，不但已有超過廿位首長離職，其中體育局、交通局及台北捷運公司等三個單位首長至今仍為代理，傳因柯文哲「酷吏」作風，導致職缺乏人問津。市長室昨早舉行體育、交通兩局長遴選。在體育局長部分，共有兩位候選人，一位為現任代理局長蔡培林，另一位是毛遂自薦的國立體育大學教授李再立，結果預計今天出爐；而交通局長則僅現任代理局長陳學台參選，在同額情況下，陳學台幾乎是直接出線。兩位新任局長皆將在元月走馬上任。

交局長遴選 僅陳學台

前北市體育局長鄭芳梵二○一六年臨危受命，以退休身分接任，負責完成世大運任務，今年八月世大運落幕後也隨之辭官，原職缺由副局長蔡培林代理。對於是否由蔡培林真除轉正，曾有官員私下透露，適逢議會審議預算期間，為避免新人事案又掀波瀾，恐怕要等到預算會期結束才會有所決定。

據了解，體育局在十月卅日至十一月卅日期間公告遴選局長，最後共六位報名角逐，除了現任代理局長蔡培林、國立體育大學推廣系教授李再立，據傳還有一位八十年次體育局同仁也報名參加遴選。第一階段體育局內部初選後，蔡培林、李再立進入第二階段，昨上午市長室舉行遴選投票，結果預計今天會送到市長室審批。

前交通局長張哲揚今年十月接任市府秘書長，原缺由副局長陳學台代理，昨在市長室會議中，同時進行交通局長遴選。據了解，參與遴選的人選，只有現任代理局長陳學台，幾乎等同直接出線。陳學台國立交通大學交通運輸學系碩士畢業，歷任交通管制工程處總工程司、停車管理工程處長、交通局副局長。