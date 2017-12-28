〈台北都會〉補助款罩黑幕 公開透明何在

2017-12-28

記者陳曉宜／特稿

台北市體育總會日前以囂張文字正式行文台北市體育局，辱罵前局長洪嘉文和已故市議員李新，刪了體總每年可輕鬆入袋的三百多萬元。台北市議員應曉薇前天更揭露，體總將市府撥發的一百五十萬獎勵金，以「還債」之名撥付給會長呂威震。令各界開始質疑，體總這個單位為何可以如此橫行？當議員、媒體開始追問體總歷年究竟拿了多少政府預算和補助款時，體育局堅不公布，更讓外界質疑，市長柯文哲一再標榜的公開透明，為何有選擇性？

前體育局長洪嘉文在辭職一年半後打破沉默，讓柯市長的這個選擇性有了解答。

洪揭露當年辭職主因，並非柯市長對外宣稱台北田徑場地下停車場案，而是在議會刪除體總的三百萬元預算後，洪緊接著修正「台北市民間體育團體辦理體育活動經費補助辦法」第十二條，讓體育局委請綜合性體育團體協助查核各團體辦理補助款的行政工作，不再只能指定體總來辦，但一個如此簡單且合理的修法，卻遭柯市長退了兩次，而就在洪堅持改革長期為特定團體把持體育資源的當下，柯市長竟不力挺部屬，把「擋人財路」的壓力，用一個局長下台來迴避。

日前體總行文市府的「短命」公文曝光，引發各界撻伐，但當記者詢問柯市長看法時，他竟以李新和呂威震有恩怨，解讀這起事件，而將體總明目張膽污辱議會職權與市議員人格的大是大非，略而不談。

政府各單位每年編列各項補助款協助公協會或民間單位執行專案，例如產發局補助商圈、文化局補助文化活動等，但申請過程都不須再透過一個仲介單位進行查核，都是各部門自行審核、查驗、撥款，而這些補助款的使用，也都公開透明，皆可透過各種管道向各單位取得資料，唯獨台北市體育總會每年領取的政府預算金額與項目要保密到家，請問一再標榜公開透明的柯市長，這樣合理嗎？