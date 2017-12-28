〈台北都會〉體育局前局長洪嘉文︰修法阻獨厚體總不成才下台

2017-12-28

〔記者蔡亞樺、沈佩瑤／台北報導〕台北市體育總會被揭發函覆北市體育局的公文，竟指前體育局長洪嘉文「無擔當配合少數短視且短命的無知議員運作」，暗批已故議員李新，引發各界撻伐。本週一事件爆發當晚，洪嘉文於LINE向友人抒發心情，指他並非因台北田徑場地下停車場案下台，「本案（指修法刪除體總行政費受阻）才是個人選擇離開的最後一根稻草」，並無奈表示「一個民間運動組織無視行政機關及民意代表的存在，而行政機關竟無法有效治理，這還有公平與正義嗎！」

根據原「台北市民間體育團體辦理體育活動經費補助辦法」第十二條規定，體育局得委請綜合性體育團體協助查核申請文件，並將考評活動執行情形提交體育局，而其規定的「綜合性體育團體」，指設立於本市的全市性、且有五十個以上會員的體育團體，符合該條件的僅有台北市體育總會。因此，市府每年編列協助查核的三百多萬元預算，事實上就是指定發給台北市體育總會，成了體總歷年固定收入。

已故議員李新一○四年質詢時，質疑體育局圖利特定團體，議會即在一○四年刪除一○五年該筆三百萬行政事務費預算，前局長洪嘉文任內提出修法，讓委託單位不再只能獨厚體總，但在市政會議遭兩次退案，洪於去年六月辭職，在李新持續監督下，去年十二月一日市府發布實施新修正辦法。

洪嘉文在LINE中表示，事情已過一年半，但他還是要向關心個人的好朋友們還原真正請辭的原因。雖當下選擇沒有評論，不代表個人不在乎。

修法送市政會議兩次 未獲市長支持

他表示，本案經議會做成決議後，局端即著手修正辦法，經送市政會議兩次，均未獲市府及市長之支持，當下就決定離開此工作崗位。「當政務官的理念及價值已無法獲得支持之時，也就是走人的時候」，並強調他並非因台北田徑場地下停車場案才下台，本案才是個人選擇離開的最後一根稻草。

洪暗批市府無法治理體總 無公平正義

最後，洪嘉文說：「一個民間運動組織無視行政機關及民意代表的存在，而行政機關竟無法有效治理，這還有公平與正義嗎！以上是個人的內心世界，多謝。」之後對於記者訪問，洪僅回應謝謝關心，只希望事件有真相即可，就看柯Ｐ是否要處理本案。他說自己已看開一切，無所求最大。

市府︰市長希望多蒐集資料再決定

對於修法版本遭退兩次，北市府發言人劉奕霆表示，當時該提案意見分歧，市長單純希望能多蒐集相關資料，審慎討論後再下決定，絕非不支持。另外，劉奕霆前天稱體總函覆體育局的公文，被歸類陳情文件，因此直接送到體育局，未進到市長室，遭質疑函覆公文怎會被當成陳情文件，認為市府有說謊嫌疑。劉奕霆則澄清說，該份公文來自民間團體，又註明函覆體育局，才會轉由權責單位處理，體育局官員僅說，該公文是請體總說明因全運會北市選手表現優異，核撥一五○萬元獎勵金的用途。