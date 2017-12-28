〈台北都會〉雙北快速、跳蛙公車 轉乘享優惠

2017-12-28

〔記者何玉華／新北報導〕雙北市為鼓勵市民搭乘大眾運輸，兩市交通局首長昨天共同宣布，週五（二十九日）起，雙北快速與跳蛙公車實施轉乘市區公車將半價優惠，一般票可省八元、學生票省六元及半票省四元，轉乘優惠補助的經費將由被轉乘公車路線的主管市府負擔。

總計64條路線 全票可省8元

新北市交通局長王聲威說，雙北從民國一百年起，合作規劃闢駛行經高速道路、快速道路，往返重要轉車節點或特定區域的直捷快速公車服務，目前新北有卅五線，台北十四線，合計四十九線；另外，新北市從民國一○四年闢駛站數少、路線更直捷的跳蛙公車，目前有十五線，總計六十四條路線，每天搭乘人數超過廿萬人次。

台北市交通局長陳學台表示，提供大眾運輸使用率是雙北交通局共同的目標，透過優惠措施有助提升民眾使用率，強調這是一個開始，未來會有更多合作。

內外張貼貼紙 可供民眾辨識

王聲威表示，考量民眾搭乘快速或跳蛙公車抵達目的地後，有轉搭其他公車的需求，新北市交通局今年九月向台北市提議雙北合作推動快速、跳蛙公車轉乘優惠，獲台北市交通局首肯，雙方隨即辦理調整公車設備與刷卡設定。轉乘優惠實施後，全票將省八元、學生票省六元及半票省四元，優惠補助經費將由被轉乘公車路線的主管市府負擔。

為了方便民眾辨識，快速公車與跳蛙公車內外都張貼「轉乘優惠」貼紙，車外LED路線顯示器的路線編號加上外框並顯示「快速公車轉乘優惠」、「跳蛙公車轉乘優惠」字樣，雙北交通局呼籲民眾多利用大眾運輸系統，減少汽機車造成的空氣污染。