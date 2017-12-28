〈北部〉壯圍永美農路太窄難會車 盼拓寬

2017-12-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣壯圍鄉永美農路約四公尺寬，地方反映道路太窄無法會車，常有民眾開車不慎滑落路旁水溝；水溝另一邊有荒廢的產業道路，地方希望水溝與產業道路互換，讓產業道路與農路合併拓寬，減少意外發生。縣府表示，這項工程約需二千兩百萬元經費，將爭取中央補助，經費到位就會規劃辦理。

壯圍鄉永美農路二段六十一巷，約八百六十公尺長，銜接一九一縣道與宜八線，附近有三十餘住戶，是壯圍功勞及古亭地區通往宜蘭市主要道路之一，車流量不小，但路寬僅四公尺，農路旁有條約四公尺寬、兩公尺深溝渠。古亭村長鄭文展說，農路太窄無法會車，夜晚燈光昏暗，常有車輛不慎滑落水溝。

立委陳歐珀昨與壯圍鄉長簡文魁、縣議員黃建勇、陳福山及農委會人員到場現勘；鄭文展指出，水溝另一側有條產業道路也是四公尺寬，民國五十七年市地重劃後就荒廢，成為民眾種菜的地方，水溝隔開農路與產業道路，如果能將水溝與產業道路位置互換，兩條路合併就能增加路寬，解決行車安全問題。

壯圍鄉長簡文魁說，這個計畫爭取五年多，好不容易水利會同意換地，鄉公所將在一週內提出工程規劃，希望縣府協助爭取納入中央前瞻計畫辦理；縣政府表示，該工程約需兩千兩百萬元經費，縣府會協助爭取，只要經費到位就辦理規劃設計。

陳歐珀指出，他會爭取中央經費補助，明年度有機會開工，希望縣府先辦理工程設計；農委會表示，工程如何施作、何時完成及經費需要多少？等收到縣府計畫再評估。