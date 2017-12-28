〈北部〉阿瘦皮鞋總裁感恩 捐平安箱回饋

2017-12-28

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「阿瘦皮鞋」總裁羅水木，年少時曾在冬山鄉生活六年；事業有成後，感念曾受冬山人照顧，昨捐贈六五六箱「村里平安箱」幫助鄉內弱勢家庭。羅水木說，他很感恩，幫助人也很快樂，會繼續讓愛心延續下去。

八十八歲羅水木逢人自稱「羅小弟」，十二歲時母親改嫁，舉家搬至冬山鄉生活。小時候家境清寒，家裡在冬山街開雜貨店、賣炸蝦餅。十八歲後，隻身到台北討生活，剛開始開麵店，後來在北市貴陽街「創業」擦皮鞋，靠勤奮闖出一片天。

羅水木迄今仍惦記冬山人的恩情，四年前捐贈二千四百萬元，協助鄉公所建置圖書館，每年還陸續捐款推廣閱讀活動。昨天，羅水木與妻子捐贈六五六箱「村里平安箱」，箱裡有米、油、鹽等民生物資，每箱約五百元共三十餘萬元。

鄉公所整理受贈家戶資料，發現有四五五人未曾辦過圖書館借閱證，公所免費幫他們辦證，鼓勵到羅水木圖書館借書，希望帶動閱讀風氣。

「受人幫助，成功後自然要懂得回饋！」羅水木說，他搬到冬山時，是家裡最艱困時期，全家人靠「番薯籤飯」度日，常常有鄰居送菜脯、花生「加菜」，他就很感恩、也很知足，如今事業有成，想盡微薄心力向冬山人說「謝謝」。

另，珍珠慈母慈善會昨也捐助冬令救濟金及民生用品，受贈家戶六十餘戶。鄉長謝燦輝致贈感謝狀，盼拋磚引玉呼籲社會發揮愛心，持續關懷弱勢。