〈北部〉花縣街頭藝人認證 7縣市可展演

2017-12-28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣文化局配合文化部推動街頭藝人證照制度變革，與新竹縣、新竹市、南投縣、彰化縣、台南市、台東縣、金門縣等七縣市，共同推動街頭藝人跨區合作認證，八百四十八組花蓮區街頭藝人即日起就可至合作縣市換證演出，彈性拓展演藝版圖，被視為「街頭藝人的一大福音！」

到合作縣市換證 無須重新考照

街頭藝人跨區合作認證推動迄今，花蓮縣已陸續和全台七縣市合作，只要領有縣內核發並在有效期限內的街頭藝人證照者，就能到合作縣市換取當地街頭藝人證，無須重新考照，節省考試成本。

花蓮縣街頭藝人總數截至今年十二月底，共核發八百四十八組證照，包含個人組七百卅三人、團體組一百五十五組，即日起除可在花蓮四十處空間展演外，最遠還可到金門表演，被街頭藝人視為「福音！」

領有表演藝術類證照的黃姓街頭藝人說，過去到外縣市考照相當麻煩，需要帶非常多的「家當」道具，事後還須等候通知、接收證照等繁瑣事務，現在只要選定一縣市考照後，就能到其他七縣市展演，等於一次拿到八張展演入場券。

花蓮縣文化局長陳淑美說，街頭藝人審查活動不分男女老少熱情參與，每期除吸引縣內許多街頭藝人報考外，外縣市報考者也多達四成，因尊重藝術創作自由，並鼓勵街頭藝術多元發展，即日起也與七縣市共同推動街頭藝人跨區合作認證。

她說，基於平等互惠原則，花蓮縣也提供七縣市的街頭藝人換取街頭藝人證服務，讓各縣市的街頭藝人能夠豐富花蓮的街頭表演藝術，注入更多熱情與活力。

陳淑美說，文化不單是文化，更是生活的一部分，街頭藝術展現城市質感與生命力，目前縣內供街頭藝人申請展演從事藝文活動的公共空間計有四十處，後續將積極爭取更多空間，各界倘有合適場域，願意分享給街頭藝人展演，亦請連絡文化局列冊，一起活絡花蓮藝文氣息，豐富花蓮文化色彩。