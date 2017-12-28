〈北部〉小檔案：外員山營區

2017-12-28

外員山裝甲營軍事建築群建於民國五十一年，是宜蘭縣設立時間最久的陸軍裝甲營，而且是戰車二級修護廠所在，外觀隱蔽不易被查覺；不過，裝甲車移防、出巡得「勞師動眾」，反而成地方盛事，看著戰車「遊街」，成了員山鄉民共同記憶。

另，「戰車營」也是戰後員山軍事地景的一環，相關涵構包括緊鄰的員山公園、敬業新村、鴨母寮營區、宜蘭憲兵隊，以及更大範圍的南北機場、虎跳牆坑道、金六結營區、掩體群落等；偏鄉駐防的軍營空間形式與國軍整體配佈區位的關聯性，都具歷史文化價值。

（記者簡惠茹整理）