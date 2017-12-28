〈北部〉員山外員山營區歷史建築 議員促解除

2017-12-28

宜縣府：共同的歷史記憶 再溝通

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣史上唯一的裝甲車營，位於員山鄉外員山營區與鴨母寮營區，民國五十一年建造而成，兩營區皆在一○三年撤出，外員山營區被宜蘭縣文化局登錄為歷史建築。但議員黃浴沂、陳俊宇認為營舍沒有歷史價值，無保存必要，要求解除「文資」身分，刪除修復預算。縣文化局表示，營區是共同的歷史記憶，將再與議員溝通。

宜蘭縣政府文化局規劃的童玩公園，主要場地就是在外員山營區，希望保存營區建築凸顯特色；文化局表示，外員山營區是二次世界大戰後，國軍到宜蘭設立的早期基地，也是宜蘭最早的裝甲（戰）車營；文化局提報營區作為歷史建築獲審查通過，計有寢室、庫房、營舍等十八棟建物被列管保存。

文化局指出，營區棚架、廣場、道路尺度與形式，都反映出戰車軍備運行和維修需求，營區規模雖小，但基本內容皆備，設計格局又凸顯軍事管理象徵意涵，呈現軍營群落秩序典型，包含平行連棟建築和戶外空間向心設計，極具特色。

議員：無歷史價值 且安全有疑慮

縣文化局在明年編列一．二億元的營區修復預算，送議會進行審議，員山鄉籍縣議員都表示反對。縣議員陳俊宇說，歷史建物要有真實價值才登錄，舊營區的舊營舍沒有歷史價值，只是鐵皮建物，牆壁更是磚砌的，如果要登錄，縣內只要符合年資的學校、廟宇都可列歷史建築。

縣議員黃浴沂也說，舊營舍建築物安全性很有問題，磚牆和鐵皮屋頂都不安全，整體結構有疑慮，希望解除營舍歷史建築身分，不能拿民眾生命安全開玩笑，營舍拆除後才能與童玩公園整體規劃。

修復預算1.2億 保留至二讀會審查

宜蘭縣議會昨開聯席會審查相關預算，陳俊宇與黃浴沂都主張刪除；經討論，預算被保留至二讀會再作審查。文化局長李志勇說，外員山營區是宜蘭唯一的戰車營，也是保存比較完整的營區，承載著歷史共同記憶，結構安全會檢測修復，如果要解除文資身分需要充分理由，並經過文資審議程序討論。