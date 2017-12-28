〈北部〉竹光國中專科大樓水噹噹 學生愛上課

2017-12-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅推動「新校園運動」，其中竹光國中專科大樓昨天落成啟用，不僅光線通透會呼吸，更因繽紛色彩，成了學生最愛去的大樓，除有烹調教室，還有表演藝術和音樂基地及未來教室，學生們開心說，專科教室好漂亮，每天都期待去上課。

市長林智堅說，市府推動「新校園運動」，投入超過廿八億元經費進行新建關埔國小及華德福實驗學校、也翻修廿二間老舊校舍，打造學生的「知識遊樂地」，專科教室的落成也代表學生可以進行職涯探索，不管是音樂、合唱或是電腦科技未來教室，甚至是烹飪課，都成了學生最愛的課程。

此外，林智堅也帶來好消息，他說，過去市府為辦理竹光、新科國中設校用地，從九十三年起以分期付款方式，向國有財產署辦理有償撥用校地十二億經費，市府從九十五年度起陸續增設兩所學校，暫停繳交經費，但九十九年起又持續償還，但遲延的利息四億多元，經與中央溝通協調，行政院已同意市府免繳遲延利息，未來將把此經費投入教育項目。

市府教育處長李芳齡說，竹光國中目前有卅一班，超過九百名學生，專科大樓從一百零四年開工，是地上五層的十六間專科教室，有烹飪、音樂、表演藝術、多媒體等基地，也有可容納三百多位學生的大型活動空間，總經費為九千三百五十五萬元。