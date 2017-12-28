〈北部〉回嗆女同學妳是「小」 國中生被性平調查

2017-12-28

女學生報告 這「讓她不舒服」

〔記者陳昀／桃園報導〕國中生互罵，演變性平事件？桃園區某國中彭姓家長昨天在臉書社團「爆料公社」指控，兒子在學校被女同學罵「看三小」，不過只是回嘴「妳是小」，女學生便向老師報告「讓她不舒服」，學校卻小題大作，啟動性平事件調查，質疑校方處理過當；校方表示，是依性別平等教育法釐清真相，並非針對男學生。

學校調查 男同學嚇得驚慌失措

彭姓家長指出，這只是青春期男女學生互看不順眼，校方卻片面解釋「小」指的是台語的精液，會讓人不舒服而啟動調查，小孩還被留置在學校，並通知家長開會，嚇得兒子驚慌失措，不解自己只是回嘴，為何會引發軒然大波。

校方：女方家長投訴性平 沒偏袒

校方對此表示，初步判斷確實只是男女學生間的打鬧，因女方家長投訴性平事件，依性平法必須啟動處理程序，調查是為了釐清真相、沒有偏袒，女學生同樣也接受調查，且男方家長也同樣有權投訴。

校方說，經過了解，男學生不只是回罵一句，雙方是在打鬧過程中互罵髒話，過程中都有提到性器官及精液，校方會加強教育、輔導。

市府教育局指出，學校已針對此案學生進行心理輔導，也會加強兩性教育及性別平等教育等，校方也會連繫家長說明，未來不會直接發通知單，避免造成誤會。