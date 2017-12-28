〈北部〉4生不畏逆境 「希望入學」進台大

2017-12-28

〔記者李容萍、陳昀、謝武雄／綜合報導〕台灣大學「希望入學」計畫前天放榜，共錄取卅五名學生、備取五名，桃園市有四名不畏逆境、力爭上游的學生錄取。三名新住民子女治平高中陳凱馨、啟英高中沈靜宜、光啟高中姚道順，分別錄取台大外國語文學系、職能治療學系、工商管理學系；陽明高中屬特殊境遇學生簡國洋錄取台大物理治療學系，殊屬難得，令校方欣喜、振奮不已。

陳凱馨 運將之女努力自學

陳凱馨的家庭屬經濟弱勢，父親是計程車司機，中國籍配偶的母親在特殊學校任職。她在治平高中國中部就讀時，畢業成績可錄取武陵高中，因考量家境，選擇直升治平高中普通科，獲得六十萬元獎學金。她努力自學英文雜誌、書籍，把握與外籍交換學生交談學英語，積極參加營隊，更在逆境中主動付出、擔任志工，錄取台大外文系，未來希望成為獨當一面的外交官。

沈靜宜 家境辛苦表現優異

沈靜宜的母親也是中國籍配偶，父親患有中度障礙，祖父因罹患帕金森氏症行動不便，需隨時有人照顧，每週日至醫院復健。雖家境辛苦，但她努力不懈，參加桃園市和全國國語文作文、演講比賽屢獲佳績，在校內擔任司儀也表現優異，因長年陪祖父到醫院復健，她乾脆利用假日到醫院擔任志工，未來希望成為職能治療師發揮所長，改善家中經濟。

姚道順 菲僑之子英文特好

姚道順的父親是菲律賓華僑、母親是菲律賓籍，從小在菲律賓長大，年幼時隨母親來台工作，父母都是基層工人，家中還有二個妹妹，薪水和低收入戶補貼僅夠維持租屋等生活開銷，但他英語特別好，多益考八五○分是錄取台大的關鍵，昨天收到該校董事長黃東榮頒贈的五萬元獎學金，孝順的他表示，將交給父母貼補家用。

簡國洋 打工改變學習態度

家境清苦的簡國洋，因祖父嗜賭，父親長期酗酒，全家仰賴多病的祖母、罹癌的母親打零工為生，加上妹妹罹患癲癇，一家人曾因積欠房租，差點流落街頭，他讀完高一時休學打工、幫忙分擔家計，曾到加油站、手機包膜店、百貨專櫃工作，體會到沒有專業很難在社會立足，復學後改變學習態度，成績從中後段躍升為全班第一名，能錄取理想校系，未來只想找到好工作，「讓全家人生活一起變好」。