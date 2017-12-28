〈北部〉花市舊東洋廣場後方國有地 闢停車場試營運

2017-12-28

停車優惠每小時10元

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市中心停車位一位難求，行政院東部聯合服務中心協調國產署，將位於舊東洋廣場後方的國有地，以出租給停車場業者的方式，三年內暫時提供為收費停車場使用，經過一個多月的整地，目前已完工，可提供二百多個停車位，即日起對外試營運，停車優惠每小時十元。

這片土地使用分區目前為住宅區，過去原屬法院舊宿舍土地，土地上原有許多破舊荒廢的建築物，前年逐步拆除地上物，今年六月移交由國產署管理，土地公告現值約三．五億元，市價約十億多元，由於之前尚未做其他利用，行政院東部聯合服務中心協調暫時作為平面停車場使用，而縣議會日前也進一步要求縣府將這片國有地透過都市計畫個案變更為停車場用地。

國產署指出，依據「各級政府機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則」民國九十四年八月四日後，變更為非供住、商、工業性質的使用分區或容許使用項目，按原則應辦理有償撥用，這項規定主要是遏止地方政府透過都市計畫個案變更為公共設施用地的手段，使原應有償撥用的國有建築用地變成得無償撥用的情事發生。

執行長許傳盛說，目前市區停車位不足，未來蘇花改通車後市區也會增加車流，因此委請國產署清點花蓮市閒置土地，經查位於市區精華地段昔日東洋廣場後方，面積五千九百零六平方公尺的明義段三九七地號國有地，地基約近二千坪，住宅區用地目前尚未有進一步的利用計畫，因此以「租地不賣地」的方式，再創公有地活化新價值，也舒緩市中心停車問題。

位於花蓮市區精華地段東洋廣場後方，鄰接民國路、三民街、復興街的明義段三九七地號國有地，收費停車場日前開幕啟用，目前試營運期間，一小時十元，每日一百元，月租一千五百元，國產署指出，招商合作闢建經營平面式收費臨時路外停車場，每年權利金底價為五十六萬元，一約三年，依照目前相關法規，僅能做臨時平面停車場使用，不能移作經營商業等其他使用。