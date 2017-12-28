〈北部〉台鐵北花區間快車 3天增開18班

2017-12-28

〔記者王錦義、簡惠茹／綜合報導〕元旦假期將至，台鐵自明天起到明年一月二日五天，北迴及東線鐵路將加開一百二十八班列車疏運旅客。廿九、卅日及元旦當天，樹林到台東間，也加開實名制列車服務花東民眾，另外卅日至元旦當天，北、花間三天也增開十八班區間快車，票價為二百元，每列車可提供座位三百五十多個，立位九百多個，希望緩解北迴線龐大的需求問題。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，台鐵元旦假期為加強疏運旅客，北迴及東線鐵路則加開一百廿八次列車，而為加強服務花東民眾，除提供實名制列車，限制花東民眾搭乘。除了原本車班，卅日到元旦三天，從樹林出發，行經宜蘭往花蓮的直達對號區間快車，每天加開三班往返共十八列次，並提供台北、宜蘭一百元，台北、花蓮兩百元的優惠票價，每日花蓮北上發車時間分別是下午二點十五分、三點十分及四點六分；台北發車時間為上午八點廿八分、十點八分、十點卅八分。詳情請參閱台鐵網頁https://www.railway.gov.tw/tw/index.html。

吳金添說，為紓解花東返鄉以及觀光旅客，在尖峰時間內，每小時內的發車班次從原先的二到四班次，增加到四到六班次，由於鐵路路線容量有限制，每小時內發車到六班已經是目前最大的運能，只要有車一定會發出去，不過北迴線的需求量遠大於供給量，目前台鐵局已經計畫購置新的城際列車，增加座位數提高運能，希望能舒緩北迴線的需求問題。