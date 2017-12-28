〈北部〉元旦連假疏運 北宜國道客運85折

2017-12-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕明年元旦三天連假將至，這也是宜蘭縣代理縣長陳金德上任，首次面臨交通疏運考驗；縣府特別協調四家國道客運業者，推出台北往返宜蘭八五折乘車優惠。宜蘭縣政府建設處表示，為了鼓勵民眾搭乘大眾運輸，持國道客運票根轉乘市區公車，還享有一段票免費的優惠。

這個週末就是元旦三天連續假期，每次連假，國五雪隧、市區交通，都會出現車潮造成打結；縣府建設處表示，依據統計，往年元旦假期，國五車流量單日雙向最高達六．九萬輛次，南下車潮集中於假期首日上午時段，北上車潮在第二天下午就會出現，持續到翌日凌晨一點才會紓解，第三天北返車潮從上午時段開始，到晚間十點左右結束。

「元旦假期，推出搭國道客運往返台北、宜蘭，享有八五折優惠，請民眾多加利用。」縣府因應民眾跨年、迎曙光、返鄉、觀光遊憩需求，擬訂疏運方案；縣府建設處表示，國道客運八五折優惠，今年國慶連假首度推出，效果不錯，因此元旦連假再度協調業者提供優惠票價，首都、國光、葛瑪蘭和大都會客運都願意配合。

縣府鼓勵搭乘大眾運輸，若需要開車，也請行駛台二線濱海公路、台九線北宜公路作為替代道路，以疏解國五車流。縣府也協調廿一所學校開放作為臨時停車場，南方澳地區有停車需求民眾，可選擇蘇澳港十二、十三碼頭臨時停車。

另，宜蘭市與羅東鎮三十一日晚上，在新月廣場和羅東中山公園都有跨年晚會，周邊道路將管制，屆時請配合警察交管。