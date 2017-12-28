〈北部〉民生街三巷路窄易塞 湖口爭闢新路

2017-12-28

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口仁慈醫院急診室旁的忠孝路與民生街三巷口，車流量大，但巷道狹窄，會車困難，更屢見汽、機車交織的險象；湖口鄉公所表示，正設法取得用地，另闢一條計劃道路直通王爺壟，以期改善該處交通瓶頸，提供便捷的替代路徑，也讓新湖口與新市鎮更加緊密相連。

天主教仁慈醫院坐落在湖口鄉市區的忠孝路上，緊臨郵局、圖書館、傳統市場、火車站和行政機關等，周邊道路車流量大，但醫院急診室旁的民生街三巷，扣除通往醫院地下停車場的通道之後，僅約四公尺寬，會車困難，造成忠孝路、民生街與民生街三巷一帶極易塞車，且因兩側建物遮蔽視線不佳，路口險象環生。

湖口鄉鄉長林志華表示，台一線經都市計畫王爺壟通往新湖口的中山路和中正路（一一七號縣道）兩條四線道，兩路相距約一公里，位在其間的民生街三巷，是唯一跨越北勢溪，往來新湖口與王爺壟的捷徑，也是當地住戶到溪畔、公二和公兒五公園休憩的通道；但民生街三巷狹窄且彎曲，通行不順暢。

林志華說，民生街三巷附近原本就有一條長約三十公尺、寬約六到八公尺的計畫道路，通過現作為私人停車場的公園預定地（尚未徵收），串連忠孝路到溪北街、中正六街口；公所研擬新闢該計畫道路作為替代路線後，將民生街三巷改為單行道，以維護人車安全，改善當地交通。

林志華說，公所正設法取得道路用地，爭取經費闢新路，希望解決民生街三巷的交通瓶頸，提供便捷路徑，也讓新湖口和新市鎮的連結更密切。