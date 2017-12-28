〈北部〉頭份17戶花台、矮牆霸道 強制拆除

2017-12-28

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處施鐵腕，昨天會同頭份市公所及頭份警分局，派遣三輛破壞機具，針對頭份市中興路三百七十九巷違建的磚造花台及矮牆等障礙物執行拆除。但有地主強調矮牆非違建，質疑苗縣府作法粗糙，揚言提告。

頭份市中興路三百七十九巷北面有十七戶住戶增建磚造花台，另也有地主於巷口處以紅磚設置圍牆，使原應保持六米寬的巷道僅剩三米，皆被檢舉佔用道路，經多次會勘被苗縣府列為違建。

工商處︰依據原始地籍資料丈量

日前有住戶質疑拆除丈量作業不公平，工商處處長黃智群曾到現場與居民溝通，強調丈量方式是依據原始地籍資料，取道路中間點平均劃分，南北住戶皆須各退縮一點五米，使道路保有規定的六米寬度，並未獨厚特定住戶。

苗縣府昨天動員三輛破壞機具，一早雷厲風行執行拆除作業，頭份市公所清潔隊也配合立即清理廢棄物。黃智群表示，本案經多次與居民溝通說明，住戶多已理解願意配合，使拆除工作順利進行，後續也商請市公所盡速整平道路，維護民眾用路權益。

住戶︰訴願未獲答覆就拆 擬提告

但現場仍有地主不滿表示，巷口空地閒置，為維護環境因此於私人土地上堆砌廿二公分矮牆，但卻被認定屬違建，且向苗縣府訴願未獲答覆就遭拆除，批評縣府作法太霸道，已諮詢律師將對苗縣府提告。

對此黃智群也回應，該案屬占用既成巷道的實質違建，且未依規定，於增建磚砌構造物時申請使用執照，明顯違規，因此列入本次的拆除項目中，一切於法有據。