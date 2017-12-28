〈北部〉桃園區延平路延伸案 中段明年初開工

2017-12-28

國道二號至八德和強路

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府規劃將桃園火車站後站的桃園區延平路延伸至八德區和平路，以連接國道二號大湳交流道，計畫將切割為三個路段進行。其中，中段的國道二號南側至八德區和強路，用地已取得，目前正進行細部設計，預估明年初工程就可上網招標、動工；首段延平路打通至國道二號北側部分，目前正進行都市計畫、基本設計中；尾段的和強路至和平路段，目前進行定線作業，全線預估二○二○年完工通車。

「延平路延伸至和平路道路新闢工程」全長約兩公里，規劃為二十米的雙向四線道路，總經費八．七億元，中央補助四億元；中段的國道二號南側至八德區和強路工程，道路長度約一．一公里，工程費用一．一億元，用地費用為四．六億元，預計明年初動工、年底完工。

首段工程部分，目前延平路僅通行至樹仁三街口，市府將配合綠線捷運G06車站周邊土地開發，預計二○一九年完成區段徵收取得道路用地、二○二○年完工；尾段的和強路至和平路，路段長度約六百公尺，用地費約二．四億元，工程費為六千萬元，預計二○一九年底前完工。

桃園、八德區之間的交通，目前多倚賴台四線介壽路、縣道一一○桃鶯路兩條幹線，沿線人口密集、商業活動頻繁、交通負荷量大，上下班尖峰時間經常塞車。市府為此規劃「延平路延伸至和平路道路新闢工程」，做為桃園捷運綠線施工期間的替代道路，也是連結國道二號的主要道路，往北可串連桃園火車站周邊區域、往南可銜接大湳交流道，並透過和平路進入八德鬧區及新北市鶯歌區。